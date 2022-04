Rooney consiglia Pogba e Ronaldo: "Il loro tempo al Manchester United è finito"

A meno di due mesi dalla fine della Premier League 2021-2022, il Manchester Unite d è in corsa per il quarto posto, ultimo obiettivo possibile per non archiviare come fallimentare una stagione che, comunque vada, sarà la quinta consecutiva senza che nuovi titoli siano andati ad arricchire la bacheca di Old Trafford.

Manchester United, caccia al quarto posto per salvare la stagione

L’esonero di Ole-Gunnar Solskjaer a novembre per fare spazio a Ralf Rangnick non è bastato per rimettere in carreggiata la squadra, eliminata in FA Cup, Coppa di Lega e Champions League. In società si guarda comunque già al futuro, con l’attuale tecnico che passerà dietro la scrivania e sceglierà il prossimo allenatore, che potrebbe essere Erik Ten Hag dell’Ajax.

Rooney: "Pogba della Francia non è quello che vedo nello United"

Uno dei primi nodi da sciogliere sarà però quello che riguarda il futuro di Paul Pogba. Il francese andrà a scadenza di contratto con i Red Devils a fine stagione, il rinnovo appare improbabile e sulla sua decisione finale potrebbe incidere la qualificazione o meno alla Champions League. Una posizione ben precisa l’ha presa a proposito un grande ex dello United, Wayne Rooney, che nel corso di un'intervista a 'SkySports' ha consigliato il francese di cambiare aria per trovare nuove motivazioni e per permettere al club di puntare su giocatori più giovani e più motivati: “Io credo si sia arrivati a un punto in cui separare le rispettive strade sia la soluzione ideale. Paul sa di non essere riuscito a incidere come avrebbe voluto. Quando lo vedo giocare per la Francia è un calciatore completamente diverso per attitudine, visione di gioco, motivazione”.