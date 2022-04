"Il Real Madrid rinuncia a Pogba: Tchouameni primo obiettivo per il centrocampo"

Da Paul Pogba in carne ed ossa ai suoi due più probabili eredi. Il Real Madrid sembra avere cambiato strategia sul mercato in vista della prossima estate, quando i Blancos sono attesi a mettere a segno almeno un paio di acquisti in grado di annullare il gap che separa attualmente la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti dalle big d’Europa, in particolare le squadre inglesi.

Real Madrid, l'estate porterà un colpo a centrocampo Almeno uno di questi acquisti riguarderà il centrocampo, dal momento che l'età dei big del reparto, da Modric a Kroos fino a Casemiro, non è più verdissima. Urge quindi una rinfrescata dal punto di vista anagrafico, motivo per cui, secondo quanto riportato da 'As', il 29enne Pogba, vecchio pallino di Florentino Perez, sembra aver perso quota a favore di Aurelien Tchouameni del Monaco che andrebbe quindi a formare una coppia giovane e di altissimo profilo con il connazionale Eduardo Camavinga, acquistato dal Real nella scorsa stagione. I due sono considerati in patria gli eredi più credibili di Pogba.

Tchouameni, la stella del Monaco che piace alle big d'Europa In attesa di sciogliere i dubbi relativi alla guida tecnica, con Ancelotti che viaggia comunque verso la conferma in caso di vittoria della Liga, Perez sta quindi mettendo a punto la strategia da seguire sul mercato. Tchouameni ha stregato i dirifenti del Real grazie all’ottimo rendimento avuto con il Monaco nelle ultime due stagioni che hanno portato il classe 2000 anche nel giro della nazionale francese, con la quale il giocatore di origini camerunesi ha vinto l’ultima Nations League.