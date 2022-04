"Juve su Molina: le richieste dell'Udinese e la concorrenza dell'Atletico Madrid"

Perso con la sconfitta contro l’Inter l’ultimo treno per sognare ancora lo scudetto, in casa Juve si viaggia sue due binari paralleli: il campo, dove gli obiettivi per gli ultimi 40 giorni di stagione sono blindare la qualificazione alla prossima Champions League e vincere la Coppa Italia , e il mercato, dove in estate verrà proseguita la rivoluzione avviata dall’acquisto a gennaio di Dusan Vlahovic .

Il settore degli esterni difensivi è tra quelli che verranno maggiormente ritoccati. Tra Alex Sandro, Danilo, De Sciglio e Pellegrini solo il secondo è sicuro della permanenza, per questo i dirigenti bianconeri stanno setacciando il mercato alla ricerca di profili di alto livello per entrambe le fasce. In base a quanto riportato in Argentina per la destra si fa strada la candidatura di Nahuel Molina .

Udinese, l'esplosione di Nahuel Molina

Il giocatore dell’Udinese, campione del Sud America la scorsa estate da protagonista con la Seleccion, sta vivendo la stagione della definitiva consacrazione in Friuli: con 6 gol e tre assist in campionato l’ex si è affermato tra i migliori interpreti del proprio ruolo nei 5 campionati top in Europa e il suo addio all’Udinese in estate sembra molto probabile.

Dall'Argentina: "Juve e Atletico Madrid su Molina"

Secondo 'TYC Sports' Juventus e Atletico Madrid sono le squadre più interessate al giocatore, ma l’Udinese parte da una richiesta di 30 milioni di euro. Una cifra importante che, insieme ai buoni e consolidati rapporti tra Atletico e il club friulano, cementati dagli ultimi affari, la cessione di Rodrigo De Paul ai Colchoneros e il prestito di Nehuen Perez alla società dei Pozzo, non renderà semplice l’eventuale trattativa per la Juve, che ha però individuato in Molina il rinforzo giusto per la fascia destra in virtù delle spiccate doti tecniche del giocatore, evidenti nella fase di spinta e in quella realizzativa, e della crescita in quella difensiva palesata nelle due stagioni giocate in Serie A.