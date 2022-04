"Pogba e Manchester United verso la rottura: c'è l'offerta del Psg"

"Psg su Pogba, ma l'offerta è inferiore a quella del Manchester United"

Il secondo addio a Old Trafford dopo quello del 2012, sempre da svincolato, per approdare alla Juventus, sembra la soluzione più probabile e allora ecco la mossa del Paris Saint-Germain, che secondo quanto riportato dal 'Manchester Evening News' avrebbe fatto arrivare all’entourage del giocatore una proposta di ingaggio piuttosto ricca, anche se non all’altezza di quanto nei mesi scorsi i dirigenti dello United avevano offerto al campione del mondo 2018 per convincerlo a prolungare la propria permanenza nel club che lo ha visto crescere.