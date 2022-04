"Pogba e Tchouameni, il Psg pensa al doppio colpo"

Si fanno sempre più tortuose, per la Juventus , le strade che porterebbero al ritorno a Torino di Paul Pogba (in scadenza col Manchester United ) e al giovane mediano del Monaco Aurelién Tchouameni : secondo Le Parisien, infatti, il PSG sarebbe fortemente intenzionato a prenderli entrambi.

Juve: oltre a Real e Chelsea, per Tchouameni c'è anche il PSG

Secondo la testata parigina, nell'ottica di un calciomercato piuttosto intenso la prossima estate, Leonardo avrebbe come priorità quella di rinforzare in maniera sostanziosa la metà campo. Per quanto riguarda Tchouameni, il PSG dovrà convincerlo a suon di milioni, perché oltre al fatto che su di lui, sarebbero "cronologicamente" in vantaggio Real Madrid e Chelsea (con la Juve "alla finestra"), il franco-camerunense classe 2000 avrebbe manifestato il desiderio di lasciare la Ligue 1 per approdare in un campionato maggiormente competitivo. Per quanto riguarda il suo cartellino, la cifra da onorare al Monaco dovrebbe aggirarsi tra gli 80 e i 100 milioni.

Juve: Pogba gradirebbe il PSG, ma Al-Khelaifi...

Per quanto concerne Pogba, invece, lo scenario è più semplice. L'ex Juve è in scadenza con lo United e avrebbe già dato parere favorevole a un suo eventuale approdo a Parigi. A coltivare dubbi sarebbe invece, patron Nasser Al-Khelaifi, ancora scottato dai fallimenti dei parametri zero Georginio Wijnaldum e Sergio Ramos.