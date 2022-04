Morata, la Juve chiede lo scontro all'Atletico Madrid: Arsenal interessato

TORINO - Morata, si muove Arsenal . C’è una minaccia in più per la Juve nella corsa per trattenere il bomber spagnolo: si tratta dei Gunners, che si sarebbero inseriti nella contesa sfruttando l’impasse che c’è tra i bianconeri e l’Atletico Madrid. Il futuro di Alvaro è ancora tutto da scrivere e, al momento, non ci sono certezze se non che a fine giugno scadrà il prestito biennale e che la Signora non lo riscatterà dai Colchoneros ai 35 milioni pattuiti due estati fa. La cifra è fuori dai nuovi canoni stabiliti dalla dirigenza juventina impegnata, oltre che nel rafforzamento della rosa, in una rigida politica di contenimento dei costi.

Morata, la Juve chiede lo scontro all'Atletico Madrid

Così, dopo i 20 milioni spesi negli ultimi due anni per il prestito, la Juve cerca uno sconto corposo dal club madrileno. Forte anche della volontà più volte espressa dal giocatore di rimanere a Torino. Alvaro, d’altra parte, non ha alcuna intenzione di tornare a Madrid, dove il feeling con il tecnico Simeone non è mai sbocciato. «Fosse per me, resterei sempre qui, ma il futuro non dipende da me». L’idea della Continassa è di continuare a puntare su Morata ma con un investimento decisamente ridotto, anche perché il contratto del centravanti con gli spagnoli scadrà nel 2023. L’obiettivo è di non andare oltre una proposta da 15 milioni, se non addirittura riuscire nel colpaccio di prendere a zero il giocatore come soluzione estrema.