Ramsey, frecciata alla Juve: “In Scozia mi sento forte, mi era mancata costanza”

Aaron Ramsey sta vivendo il suo periodo ai Rangers di Glasgow in modo positivo. Lo dimostra sul campo e lo dice a parole. E ora che si entra nella fase decisiva della stagione, vuole essere protagonista, senza pensare al futuro e a quando dovrà discutere con la Juve cosa fare, avendo ancora un anno di contratto con i bianconeri. Da gennaio, Ramsey ha giocato otto partite, nel derby contro il Celtic ha segnato dopo soli tre minuti, ma ancora non ha conquistato il posto da titolare fisso.

Ramsey: “Mi sento bene adesso”

Perennemente infortunato alla Juve, rinato in Scozia il gallese che domani affronterà il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Braga (Rangers sconfitti 1-0 all'andata). “Ora mi sento bene, la cosa che mi è mancata negli ultimi anni è stata la costanza. Riesco ancora a fare bene, devo solo prendere il ritmo giusto”. Aggiunge: “In Scozia mi sono sentito meglio e più forte, spero di poter giocare un ruolo importante in queste ultime partite e mostrare cosa so fare”. E poi ancora: “Sono venuto qui per vincere e per avere l'opportunità di giocare e mostrare che giocatore sono. La cosa principale è che siamo ancora in lotta in tre competizioni e vogliamo avere successo in tutte”.

Ramsey: “La Juve? Ora non è il momento di pensarci”

Concentrato sul finale di stagione, Ramsey non vuole sentir parlare del futuro, che teoricamente dovrebbe essere ancora bianconero, anche se Torino sperano di trovare l'acquirente giusto per liberarsi dell'esoso contratto del gallese: “Non è il momento di entrare nei dettagli. Mi manca ancora un anno di contratto con la Juve, quindi dovremo valutare la situazione in estate e vedere cosa ne pensano. Partiremo da lì, discuteremo alla fine della stagione e rifletteremo”.