"Psg pronto ad offrire 70 milioni per Darwin Nuñez", italiane lontane

Darwin Nuñez: Psg pronto ad offrire 70 milioni

Il club francese starebbe preparando un'offerta da 70 milioni di euro per convincere il Benfica, riporta The Athletic, e si sarebbe messo così in pole position per il giocatore. Dopo il match di mercoledì sera, Darwin Nuñez ha detto la sua sul paragone con un grande ex di Psg e Napoli, Edinson Cavani: "Cavani ha uno stile di gioco, io ne ho un altro. Ci paragonano spesso. Quando ero bambino era il mio idolo perché uruguaiano come me però non penso siamo uguali, lui ha il suo stile ed io il mio. Sul futuro non so nulla, la mia testa è al Benfica e fino a fine stagione non voglio sentire niente".