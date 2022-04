Juve, Dybala allo United con Ronaldo: dipende da Ten Hag

Dybala , c’è anche il Manchester United . O meglio, c’è di nuovo il Manchester United. Corsi e ricorsi storici. Come nel 2019, la Joya è sul mercato e ci sono ancora i Red Devils all’orizzonte. […] Ebbene, l’ultimo top club europeo a muoversi verso Dybala è stato il Manchester United. Concretamente, incontrando in Inghilterra l’intermediario che, da qualche settimana a questa parte, sta curando il mercato estero per conto di Paulo . Un appuntamento significativo, perchè dettato dalle strategie future dei Red Devils, che sono prossimi ad annunciare il nuovo allenatore. A meno di sconvolgimenti dell’ultimo minuto, sarà l’olandese Ten Hag ad insediarsi sulla panchina di Old Trafford ed è proprio l’attuale tecnico dell’Ajax ad aver fatto il nome della Joya ai suoi prossimi dirigenti. […]

L'incontro

[...] Così è partito il sondaggio conoscitivo, con un appuntamento che si è svolto in principio settimana tra la dirigenza dello United e il rappresentante di Paulo. Un meeting per conoscersi, capire i rispettivi progetti e iniziare a vedere se ci possono essere sviluppi positivi. Al momento non c’è nulla di più se non appunto questo significativo ingresso in scena da parte dei Red Devils, che si aggiunge alla folta concorrenza con un peso non indifferente. Ironia della sorte: ad OId Trafford, Dybala potrebbe ritrovare CR7, se il fenomeno non dovesse salutare la compagnia dopo questa annata tutt’altro che soddisfacente.

