Juve beffata, “Tchouameni sempre più vicino al Real Madrid”

Le trattative tra Real Madrid e Monaco per l'ingaggio del centrocampista francese Aurelien Tchouameni scorrono in modo “fluido”. Lo scrive As. C'è ottimismo in casa spagnola sulla buona conclusione della trattativa, anche se manca ancora l'accordo sul prezzo del cartellino. Da mesi le merengues seguono l'evoluzione del francese e l'annata super ha sedotto diversi altri club europei, tra i quali c'è anche la Juve . Il Real Madrid sarebbe tuttavia in vantaggio.

“Tchouameni vale almeno 65 milioni”

A settembre il Monaco valutava Tchouameni 60 milioni di euro. Le sue grandi prestazioni in Ligue 1, oltre all'interesse da parte di tante squadre, hanno indotto la dirigenza monegasca ad alzare il prezzo per il ragazzo che proviene dalle giovanili del Bordeaux. Oggi dovrebbe costare 65 milioni di euro, il Real continua a trattare con il Monaco per smussare gli ultimi ostacoli. Ci sono stati diversi incontri, il che porta automaticamente i madridisti a essere davanti a tutti nella trattativa. Bisogna solo soddisfare il Monaco con l'offerta finale. Entrambe le parti continuano nel loro dialogo con l'obiettivo di chiudere l'accordo nelle prossime settimane.

Juve, anche i bianconeri su Tchouameni

Qualche settimana fa si era parlato dell'interessamento della Juve per il centrocampista francese del Monaco. Il giocatore, classe 2000, sarebbe il perfetto identikit per la zona nevralgica del campo in casa bianconera, a caccia di talenti per ringiovanire e rinforzare il centrocampo. Il Real Madrid pare essersi mosso però meglio per acquistare colui che dovrebbe andare a prendere il posto di Casemiro. I Blancos hanno già in rosa un giovane e talentuoso centrocampista francese, Camavinga.