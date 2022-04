Ramsey, dalla Scozia: "I Rangers potrebbero ancora convincersi a riscattarlo dalla Juve"

"Non è finita finché non è finita". L'aforisma della bandiera dei New York Yankees Yogi Berra calza a pennello per la situazione Aaron Ramsey ai Glasgow Rangers . Dopo l'ultimo infortunio muscolare - l'ennnsimo -, che lo ha costretto a uscire di scena lo scorso 17 aprile al 42' della semifinale (poi vinta 2-1 dai "Gers") di Scottish Fa Cup contro il Celtic, si erano rincorse le voci sul fatto che, quello di Hampden Park, sarebbe stato l'episodio decisivo a indurre la dirigenza del club protestante di Glasgow a non riscattare il centrocampista dalla Juventus .

Juve, Ramsey torna presto e potrebbe ancora convincere i Rangers a riscattarlo

In realtà, secondo lo Scottish Sun, il talento gallese classe 1990 avrebbe ancora delle carte da giocarsi per proseguire la propria carriera in Scozia. L'infortunio si sarebbe rivelato, infatti, meno grave del previsto: l'ex Arsenal potrebbe infatti tornare a disposizione di Giovanni van Bronckhorst nelle prossime due settimane.

Ramsey e il mese di maggio di fuoco ai Rangers in cui tutto può cambiare

Ramsey, davanti a sé, dopo aver disputato un ultimo mese di grandi prestazioni, con due reti realizzate e aver trascinato la squadra in Europa League nel 3-1 al Braga, avrebbe un maggio di sfide cruciali: dalla sfida playoff di campionato contro il Celtic, alla semifinale di ritorno internazionale contro il Lipsia, passando per la finalissima di Scottish Fa Cup contro gli Hearts. Sfide che se, ben giocate, potrebbero convincere i Rangers a riscattare il giocatore dalla Juventus che, in caso contrario, considerando l'ingaggio pesante e che la scadenza di contratto del gallese è fissata il 30 giugno 2023, farebbe fatica a trovargli una sistemazione in sede di mercato.