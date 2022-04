Dall'Argentina: "Allegri non convinto di Szczesny, vuole Martinez"

Secondo quanto riferito dai media argentini, Massimiliano Allegri non sarebbe troppo convinto di Szczesny e avrebbe chiesto alla dirigenza della Juventus di acquistare il portiere 29enne dell'Aston Villa Emiliano Martinez. Le ultime uscite del portiere polacco non avrebbero soddisfatto più di tanto l'ex tecnico di Cagliari e Milan, che avrebbe individuato nell'estremo difensore argentino il rinforzo ideale per la porta in vista della prossima stagione.