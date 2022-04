Pogba e il post sibillino della Juve: "Ci piace questo stile"

Pogba-Manchester United orami ai saluti. Juve alla finestra

Anzitutto, dopo l'infortunio rimediato nella debacle contro il Liverpool ad Anfield Road, il club dei Red Devils ha comunicato come il centrocampista "è improbabile, trattandosi di uno stop di circa un mese, possa rientrare da qui all'inizio della stagione". Ma, sempre riferendosi al centrocampista francese, viene sottolineata un'informazione certo non indispensabile al bollettino in sé, ovvero: "il giocatore che non ha rinnovato il contratto in scadenza a giugno". Dal canto suo, Pogba è intervenuto con un tweet durante la sconfitta patita per 3-1 della formazione di Ralf Rangnick all'Emirates Stadium di Londra contro l'Arsenal: "Assolutamente desolato per non essere in grado di aiutare la squadra nella partita di oggi (ieri, ndr). Lavorerò ancora di più per tornare più forte e, si spera, prima della fine della stagione. Non è finita! Grazie a tutti per il vostro supporto, United ci rialzeremo!".

Juve: quel post instagram "sibillino" su Pogba

A tutto ciò si aggiunge un post Instagram quanto meno sibillino da parte della Juventus che, nel pubblicare un reel "ricordo" di un precedente col Sassuolo (prossimo avversario nella serata di lunedì 25 Aprile), datato 18 ottobre 2014, un 1-1 caratterizzato da uno splendido destro a giro vincente dello stesso centrocampista classe 1993. Il messaggio del club bianconero a tal proposito? "We like this style!" (Ci piace questo stile) con tanto di hashtag "#Pogba".