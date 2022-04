“Badiashile, anche il Newcastle è interessato”

Ci sarebbe anche il Newcastle su Benoit Badiashile , 21enne nazionale Under 21 francese del Monaco che abbiamo conosciuto in quanto associato nei giorni scorsi alla Juve . Ne parla il Sun. I Magpies sarebbero interessati a ingaggiare il difensore centrale, importante in questa stagione in Ligue 1 per i monegaschi. Il giocatore, di origini congolesi, è legato a un contratto con il club del Principato fino a giugno 2024.

Badiashile-Juve: da alternativa a Rudiger a primo obiettivo?

Con Rudiger che secondo i giornali spagnoli è vicinissimo alla firma con il Real Madrid, per la Juve quello di Badiashile potrebbe diventare il nome principale per rinforzare la difesa bianconera. Il pericolo Newcastle però diventerebbe un ostacolo forse insuperabile viste le risorse a disposizione dei proprietari sauditi. In passato, hanno fatto il passaggio Monaco-Torino due giocatori che, nella Juve, hanno avuto destini opposti, ossia Thierry Henry e David Trezeguet. Tornando a Badiashile, per alcuni mesi nelle giovanili del club del Principato ha giocato al fianco di Mbappè. Dal 2019-2020 è diventato titolare inamovibile della prima squadra. Quando firmò, nel 2018, il suo primo contratto da professionista, il presidente del Monaco Vadim Vasilyev disse: “E' uno dei migliori talenti dell'Academy”.

Badiashile: il capitano della Nazionale Under 21

A conferma della sua leadership, Badiashile è capitano dell'Under 21 della Francia. È un piede mancino, dunque l'ideale per andare a prendere il posto di Giorgio Chiellini, in patria viene considerato il nuovo Thuram. Il suo cartellino costa 28 milioni di euro. Viene così descritto da chi lo ha visto giocare con continuità: “E’ molto abile in progressione e nei contrasti corpo a corpo per via del suo fisico possente. Cerca spesso di uscire palla al piede e si distingue per la sua aggressività negli anticipi. E’ bravo anche con i colpi di testa”.