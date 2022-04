“Neres. il Benfica ha un'avversaria agguerrita: la Juve”

Benfica e Juve sarebbero entrate in rotta di collisione su un obiettivo di mercato: David Neres . Lo scrive A Bola. L'esterno brasiliano dello Shakhtar Donetsk , squadra a cui è arrivato a gennaio dall'Ajax, interesserebbe infatti entrambi i club. La Juve , scrivono in Portogallo, sta rivoluzionando la rosa ed è a caccia di un giocatore con le caratteristiche dell'attaccante esterno sudamericano.

Neres: è fermo da dicembre

Il 25enne Neres non ha disputato neanche una partita con gli ucraini perché è scoppiata la guerra. È dunque fermo praticamente da dicembre. Il Benfica avrebbe intensificato l'interesse per il calciatore nel momento in cui la Fifa ha autorizzato un'ulteriore finestra di trasferimento per i giocatori che militavano nei campionati ucraini e russi. Interesse reso più forte dalla decisione di affidare la panchina l'anno prossimo all'attuale tecnico del Psv, Roger Schmidt.

Neres: l'alternativa a Di Maria

Neres è passato dall'Ajax allo Shakhtar per 12 milioni di euro. Dunque il prezzo del cartellino è piuttosto abbordabile, il problema secondo A Bola sarebbe lo stipendio. Il giocatore, per arrivare al Benfica, dovrebbe accettare un taglio. Questo problema potrebbe favorire la Juve. Ma tra i bianconeri e i portoghesi c'è un altro curioso intreccio di mercato e riguarda l'argentino Di Maria. Quest'ultimo avrebbe detto no al corteggiamento delle Aquile, mentre ci sono molte voci che lo vorrebbero proprio alla Juve. Neres sarebbe l'alternativa.