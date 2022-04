"Chelsea, parte la corsa al dopo Rüdiger: in lista c'è anche De Ligt"

Anthony Rüdiger potrebbe essere un altro dei tanti svincolati illustri del calcio europeo al prossimo 30 giugno a trovare sistemazione prima della fine della stagione. Come già accaduto al compagno di squadra al Chelsea Andreas Christensen, che ha scelto il Barcellona al pari di Franck Kessie, in uscita dal Milan, Rüdiger pare avere già individuato nel Real Madrid la formazione ideale per proseguire la propria carriera ai vertici del calcio internazionale.

Rüdiger, no al Manchester United per rispetto al Chelsea “Stregato” dal Bernabeu durante il ritorno dei quarti di Champions League, sfida che ha visto Rüdiger andare in gol nel 3-2 che non è però bastato ai campioni d’Europa uscenti per ribaltare la sconfitta per 3-1 subita all’andata e proseguire il cammino nella manifestazione, Rüdiger avrebbe rifiutato la corte del Manchester United per rispetto al Chelsea e preferito il Real alle altre pretendenti Juventus e Paris Saint-Germain.

Il Chelsea e una difesa da ricostruire L’effetto domino generatosi sul mercato porterà però il Chelsea ad andare alla caccia di un sostituto all’altezza in un reparto che, complice proprio l’addio contemporaneo anche di Christensen, dovrà di fatto essere ricostruito. Sulle ambizioni dei Blues se ne saprà di più dopo che si sarà definito il passaggio di proprietà, ma intanto la stampa inglese, e per la precisione il 'Sun', ha provato a tracciare una lista di cinque giocatori che potrebbero non far rimpiangere la partenza di Rüdiger.