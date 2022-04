Udogie-Juve, un baby d'oro per la fascia scoperta

TORINO - Guardando alla Juve che verrà, alla Continassa si lavora per un mercato importante. “Le risorse sono limitate e bisogna scegliere come investirle” ha spiegato proprio ieri Andrea Agnelli. E il club bianconero sa che dovrà investire comunque in ogni reparto: in attacco il colpo grosso è stato Vlahovic ma il rinnovamento è appena iniziato, a centrocampo servirà almeno un top, in difesa si lavora per il dopo-Chiellini (occhio a Badiashile) tenendo gli occhi aperti anche sulle corsie esterne. Soprattutto a sinistra. Già, perché l'alternanza dei vari De Sciglio, Pellegrini e Alex Sandro ha ripresentato la necessità di un investimento importante in quella casella. Ma è proprio la posizione del brasiliano a vincolare, almeno per ora: il calo di rendimento prosegue, il contratto da 6 milioni netti più bonus per un altro anno complica il tutto, la cessione sarebbe un'ovvia soluzione ma è Alex Sandro a non aver ancora aperto a questa ipotesi. Nel frattempo la Juve tiene d'occhio elementi di prospettiva, con Owen Wijndal e Destiny Udogie in cima alla lista.