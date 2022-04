Il post sulla "prima" di Nedved nell'ultimo Juve-Venezia, i tifosi: "Ripensaci su Dybala!"

Era il 26 agosto 2001, era la prima giornata che portò poi al celeberrimo 5 maggio 2002, in cui la Juve conquistò il suo ventiseiesimo scudetto a Udine, nell'ultimo turno, in cui l'Inter cadde 4-2 all'Olimpico contro la Lazio. All'allora Stadio Delle Alpi, l'ultimo confronto tra Juventus e Venezia, che domenica 1° maggio torneranno a sfidarsi all'Allianz Stadium con fischio d'inizio alle 12,30. Il club bianconero ricorda quel pomeriggio con un post sull'account ufficiale Instagram con un post in cui viene raffigurato un Pavel Nedved - alla sua prima partita in bianconero dopo l'approdo dalla Lazio - contrastato dal difensore arancioneroverde Mario Cvitanovic.