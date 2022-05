"Tielemans declina la Juve e non solo: preferisce il Real Madrid"

Tielemans: la preferenza al Real rispetto a Juve, Liverpool, Manchester United, Arsenal e Tottenham

Il prossimo avversario della Roma, esaltato da Brendan Rodgers nelle sue caratteristiche da "tuttofare" nella zona nevralgica delle Foxes, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Se è vero, infatti, che le pretendenti sono tante, è altrettanto plausibile che nessuna di esse sparerà cifre astronomiche per un giocatore, la prossima stagione, "entrerebbe in scadenza" e dalle attuali 50 milioni di sterline, la sua quotazione di mercato potrebbe direttamente dimezzarsi. Allo stesso modo, il Leicester non ha alcuna intenzione di perderci: si rischia, in questo senso, di andare "muro contro muro".

Tielemans-Juve: non tutto è perduto. Ecco perché

A quel punto, potrebbe accadere che Tielemans esaurisca il suo rapporto con le Foxes e la Juve rientri in corsa per averlo in bianconero a parametro zero, per la stagione 2023-2024. Nella stagione in corso, Tielemans - punto fermo anche della nnazionale belga - ha realizzato ben 7 reti effettuando 4 assist vincenti.