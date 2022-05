“Juve, De Jong è il sogno impossibile”

“Juve, per De Jong pronte formule fantasiose”

La Juve vorrebbe De Jong per il suo centrocampo che ha bisogno di ritocchi e per questo motivo sarebbe disposta a formule fantasiose per poter sostenere il suo acquisto a livello economico. Uno scambio di giocatori, come per Pjanic-Arthur, sarebbe il metodo preferito dai bianconeri per convincere il Barcellona che, però, non sarebbe interessato a questa soluzione. Nel caso in cui decidesse di vendere l'olandese, la squadra catalana vorrebbe circa 70 milioni di euro in contanti.

“Juve, troppi 70 milioni per De Jong”

La Juve non potrebbe permettersi di pagare questa cifra, avendo già fatto grossi investimenti: i 70 milioni per Vlahovic, i 40 per esercitare l'opzione di acquisto definitivo di Chiesa e gli 8 per ingaggiare Zakaria dal Borussia Moenchengladbach. Non ci sarebbero i presupposti neanche per pareggiare lo stipendio che De Jong percepisce attualmente in blaugrana, più dei 7 milioni di euro che è il limite salariale bianconero.

“Manchester United su De Jong”

Attenzione, dunque, ai concorrenti per De Jong. Tra questi spicca il Manchester United, che a livello finanziario, ma anche di storia e ambizioni, non è secondo a nessuno. Nel confronto diretto con queste potenze del calcio mondiale, la Juve non avrebbe la possibilità di dire la sua, perciò “tutto sembra un sogno impossibile”.