Juve, Nedved: "Novità in arrivo sui rinnovi. Kean? Deve segnare di più"

Juve, Nedved apre ai rinnovi di Bernardeschi e De Sciglio

Nedved ha poi parlato anche dei possibili rinnovi di De Sciglio e Bernardeschi, gli ultimi giocatori in scadenza a giugno a non aver ancora siglato il prolungamento: "A breve penso avremo novità perché abbiamo lavorato su tutte le scadenze". Poi, sempre a proposito di mercato, la conferma che la Juve del futuro tornerà a essere improntata sul 'made in Italy', come nella tradizione del club in particolare nei suoi anni più vincenti e sulla scia degli exploit dell'Under 23 in Serie C: "Credo che lo zoccolo duro di una squadra debba essere italiano perché sono squadre italiane. Avere giocatiri italiani è doveroso, devono esserci dei pilastri: noi siamo a un buon punto. Con Under 23 e Under 19 siamo sulla buona strada, stiamo producendo giocatori validi e importanti".