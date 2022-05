Molina: “Juve, Arsenal e Atletico Madrid? Loro interesse mi inorgoglisce”

Sei reti segnate, il miglior difensore goleador. E tanta voglia di continuare a crescere. L'argentino Nahuel Molina si è confessato a Marca, partendo da qualcosa che lo ha stupito profondamente: “Giocare con Messi in Nazionale. È una follia che non avrei mai immaginato, era il mio idolo da bambino”. Cresciuto nel Boca, in Friuli ha trovato l'ambiente ideale per svilupparsi: “Ho trovato un'organizzazione anche al di sopra di quello che pensavo. Quando ho ricevuto la proposta, ho detto subito di sì”.

Molina: “Fare come De Paul, perché no?”

Alle porte dell'Udinese sono comparse diverse squadre che sono interessate a Molina. Dall'Italia, ma non solo. Lui ne parla così: “Juve, Arsenal, Atletico Madrid? Mi riempie d'orgoglio che si parli dell'interesse di club di questo calibro. Ma in questo momento la mia testa è all'Udinese e con la Nazionale, con cui sogno di vincere il Mondiale. Poi vedremo. Seguire le orme di De Paul, che dall'Udinese è andato all'Atletico Madrid, mi piacerebbe, fare quel salto di qualità a un certo punto della mia vita calcistica. Ma la mia mente in questo momento è concentrata sul finire più in alto possibile con l'Udinese”. Un futuro tutto da scrivere, insomma, per il numero '2' friulano: “Sono partito come numero 5, da centrocampista. Poi ho iniziato a giocare come un 9, da ala. Sono andato per tutto il campo”.