“Tchouameni verso la Premier”, Juve tagliata fuori

Aurelien Tchouameni verso la Premier League. Uno dei più talentuosi giocatori francesi, attualmente al Monaco , secondo Marca è avviato verso l'Inghilterra. Il Real Madrid , che lo segue da diversi mesi, non avrebbe infatti intenzione di intervenire sul centrocampo in questa sessione di calciomercato; così, Tchouameni accetterebbe la corte di una squadra inglese perché ha fretta di misurarsi in un campionato più competitivo di quello francese. La Juve , pure interessata al centrocampista, verrebbe dunque tagliata fuori.

“Tchouameni, Liverpool e Chelsea interessate”

Tra le pretendenti al giocatore del Monaco c'è anche il Psg, ma come detto Tchouameni vuole salire di livello e conquistarsi un posto nella Nazionale francese per i prossimi Mondiali in Qatar. Ecco allora che due squadre di Premier League avvicinatesi alla perla transalpina potrebbero spuntarla: sono il Chelsea e il Liverpool. Che vorebbero anche una risposta rapida. Il Real Madrid non avrebbe presentato invece un'offerta ufficiale alla squadra del Principato. Ad Ancelotti vanno bene Casemiro, Kroos, Modric, Valverde e Camavinga, più Ceballos, se rimarrà. A escludere la Juve, che pure ha fatto seguire Tchouameni in questi mesi, dalla possibile asta ci sarebbe anche il prezzo: siamo vicini ai 70 milioni di euro come punto di partenza. La stessa cosa sarebbe accaduta per il Barcellona, avvicinatosi al calciatore, ma spaventato dal costo e quindi fuori dai giochi.