Carnevali: "Raspadori alla Juve? Spero resti al Sassuolo"

Mancano ancora quasi due mesi all'apertura del calciomercato estivo, ma in casa Sassuolo sono già iniziati i tormentoni. L'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali , neanche a dirlo, è il polo delle dichiarazioni da "gioco delle parti". Le ultime sono state raccolte da Rai Sport: "Al Sassuolo l'unico ad essere certo di rimanere al 100% è l'allenatore Alessio Dionisi . Abbiamo tante offerte per i nostri giocatori".

Carnevali: "Raspadori-Juve? Spero resti al Sassuolo"

Quindi, Carnevali entra nello specifico. Se Gianluca Scamacca è inseguito essenzialmente da Inter e Napoli, Giacomo Raspadori resta in orbita Juve. Su quest'ultimo, il commento è stato: "Spero resti al Sassuolo, ma al momento non si può sapere". Le solite frasi sibilline, insomma, che lasciano aperto ogni tipo di scenario, tra cui anche autentiche telenovele come fu per Alessio Locatelli quasi un anno fa.

E se fosse proprio Carnevali a passare dal Sassuolo alla Juve?

E se fosse proprio Carnevali a passare, un giorno di questi, alla Juve? Il dirigente neroverde risponde ai giornalisti Rai con una battuta: "No, io sto qui con voi. Devo stare in diretta...".