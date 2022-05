"Chiellini, la MLS si fa sotto: offerte in arrivo da due franchigie"

A poche ore dalla finale di Coppa Italia contro l’Inter, infatti, prima della quale il capitano bianconero, parlando in conferenza stampa, non ha voluto sbilanciarsi in merito al proprio futuro, ‘The Athletic’ riporta la notizia dell’interessamento di due squadre della MLS per il difensore classe 1984: si tratta di Los Angeles FC e di Vancouver Whitecaps .

MLS, Los Angeles FC e Whitecaps tra 'designated players' e 'discovery rights'

Né Los Angeles FC, né Vancouver Whitecaps, tuttavia, avrebbero allo stato attuale la possibilità di far firmare a Chiellini contratti particolarmente ricchi. La franchigia della California non ha spazio in rosa per un “designated player” e non potrebbe quindi riconoscere al giocatore uno stipendio superiore a 1,65 milioni di dollari, mentre Vancouver dovrebbe prima acquisire i ‘Discovery rights’, ovvero il diritto di mettere sotto contratto giocatori che non militano attualmente in MLS.