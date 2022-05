Svolta Pogba: la Juve incontra l’agente a Torino

TORINO - Juve-Pogba, c’è l’appuntamento. La Signora fa sul serio per rispondere all’emergenza principale della ricostruzione che riguarda il centrocampo. Nel motore serve un’iniezione di qualità e personalità ed è qui che la Juve deve, e intende, intervenire con maggiore celerità per colmare le lacune che l’hanno penalizzata in questa stagione. Alla Continassa si lavora per garantire ad Allegri un rinforzo di altissima caratura, in grado di migliorare sensibilmente il reparto: l’identikit del prescelto risponde a Paul Pogba, il sogno ricorrente, estate dopo estate, da quando nel 2016 il francese ha lasciato i bianconeri per tornare al Manchester United per 105 milioni. Finora non è stato possibile concretizzare il rtorno. E domani ci sarà la prima mossa concreta: la sua agente, Rafaela Pimenta, che ne cura gli interessi dopo la morte di Mino Raiola, sarà a Torino per incontrare la dirigenza juventina. Sarà un passaggio importante per capire se davvero si potrà arrivare al traguardo.