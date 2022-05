Juve, Arrivabene e il mercato: "Pogba? Prenderemo un grande centrocampista"

Intervistato da 'Sky Sport' pochi minuti prima della partita contro la Lazio l’amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene ha tracciato un bilancio della stagione dei bianconeri, già certi di chiudere il campionato al quarto posto, gettando poi uno sguardo al futuro prossimo e in particolare al mercato che sta per aprirsi.

Arrivabene: "Stiamo vivendo un ricambio generazionale"

Prima di parlare di arrivi e partenze, però, l'ex team principal della Ferrari ha tenuto a rimarcare le differenze tra i due quarti posti ottenuti dalla Juve nella scorsa stagione e in quella attuale: “Lo scorso anno abbiamo centrato il nostro obiettivo grazie al risultato di un’altra squadra, quest’anno è andata diversamente perché ci siamo meritati il quarto posto solo con le nostre forze. Detto questo se non si vince lo scudetto dei rammarichi ci sono sempre, ma stiamo attraversando un periodo di ricambio generazionale. Anzi, ne approfitto per fare i complimenti a Chiellini per i 17 anni di Juve. La vittoria resta l'unica cosa che conta, ma entrare in Champions è sempre una buona cosa".