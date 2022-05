"Juve-Di Maria, accordo totale: annuncio nei prossimi giorni"

Angel Di Maria-Juventus: secondo Goal France l'accordo è raggiunto. El Fideo - in scadenza col Psg - e la Vecchia Signora "avrebbero chiuso positivamente i colloqui - scrive il portale transalpino - per un contratto di una stagione più l'opzione per quella successiva. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nei prossimi giorni".