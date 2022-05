Juve, Di Maria sempre più vicino. Missione a Londra per Gabriel

TORINO - La Juve ora ha fretta, Angel Di Maria pure. Così si accelerano i tempi di questa trattativa, considerata una priorità anche da Max Allegri per alzare il livello di classe e personalità della squadra bianconera. Attaccante esterno, all'occorrenza mezzala, l'argentino è proprio quello che serve al tecnico per continuare a formare la Juve che sta disegnando, quella chiamata a riportare lo scudetto a Torino dopo due anni di digiuno. È Di Maria quello che ci vuole, nonostante la carta d'identità dica 34 anni: il nuovo corso bianconero vieterebbe investimenti per over 30, ma El Fideo val bene un'eccezione. Allora si stringe, l'intesa a livello economico è stata ormai raggiunta sulla base di un ingaggio compreso tra i 7 e i 7,5 milioni netti. Dialoghi aperti ancora sulla durata perché resta salda la volontà di Di Maria di firmare un contratto di una sola stagione per poi tornare subito in Argentina, mentre la Juve vorrebbe impostare un accordo biennale anche (non solo) per usufruire dei vantaggi fiscali legati al Decreto Crescita. Contatti continui, si punta a chiudere anche in tempi brevi. Mentre sul fronte Ivan Perisic, al netto di tutte le smentite del caso, la dirigenza bianconera resta alla finestra per osservare con particolare attenzione l'evolversi della situazione.