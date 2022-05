Juve, anche Bernardeschi via come Dybala: niente rinnovo

Anche Federico Bernardeschi porrà fine alla sua esperienza alla Juventus . Il trequartista carrarino, infatti, non prolungherà il proprio rapport col club bianconero, con cui è in scadenza e a cui è stato legato dalla stagione 2017-2018.

Juve e Bernardeschi ai titoli di coda: niente rinnovo contrattuale

Quella del "Franchi" contro la Fiorentina, sarà quindi l'ultima partita con la Vecchia Signora per il giocatore della Nazionale, che nelle cinque stagioni alla Juventus ha totalizzato 182 presenze e 12 reti in tutte le competizioni. La decisione è arrivato dopo un confronto dai toni sereni tra il club bianconero e l'agente di Bernardeschi Federico Pastorello. Secondo quanto trapelato, il giocatore avrebbe voluto proseguire la sua esperienza alla corte di Massimiliano Allegri, ma la proposta contrattuale non sarebbe risultata in linea con l'idea del club.

Bernardeschi-Juve: aspettative non proprio rispettate

La sua ultima partita in bianconero contro la Fiorentina rappresenta quasi una chiusura del cerchio Bernardeschi, cresciuto proprio nel club viola dal quale, nel 2017, aveva vissuto una separazione non esattamente serena. Cinque anni alla Juve caratterizzati, va detto, da più bassi che alti, almeno stando alle altissime aspettative con cui era stato acquistato per la cifra di 40 milioni. Tra le società interessate, ora, i turchi del Galatasaray.