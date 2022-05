Barcellona: il piano per Morata dopo la trattativa fallita per Haaland

L'incontro tra Barcellona e Atlético Madrid per Morata

Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano ‘Sport’, Gil Marín e Alemany, i rappresentanti di Atlético Madrid e Barcellona, ??si sono incontrati per trattare una formula ideale che potrebbe consentire al nazionale spagnolo di passare in maglia blaugrana, ??poiché la sua intenzione è quella di tornare a giocare in Liga già dalla prossima stagione.

L'Atlético abbassa i prezzi per il numero 9 della Juventus

Intanto, il classe '93 sta per concludere la sua seconda stagione in prestito e la società bianconera non ha ancora espresso la sua volontà, ma l’impressione è quella che il club torinese non abbia intenzione di rinunciare all’attaccante, nonostante una stagione tutt’altro che brillante. Nel contratto firmato con l'Atlético era stato concordata un'opzione di acquisto di 35 milioni di euro. E dopo il colpo Vlahovic e la decisione di non rinnovare Dybala e Bernardeschi, la società di Madrid ha optato per una riduzione del suo prezzo, fino a un importo più vicino ai 20 milioni di euro. Un dettaglio che fa gola a Xavi dal momento che la ricerca di un capocannoniere è ancora una priorità.

Morata: traguardo storico con un passaggio in blaugrana

In ogni caso, un eventuale passaggio di Morata al Camp Nou segnerebbe un traguardo storico, in quanto lo spagnolo sarebbe solo il terzo giocatore nella storia ad indossare la maglia dei tre club di maggior successo nel calcio spagnolo: Real Madrid, Barcellona e Atlético Madrid. In passato lo hanno fatto solo Bernd Schuster e Miquel Soler.