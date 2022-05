"Pogba verso la Juve. Aveva l'accordo con il Manchester City ma poi ci ha ripensato"

Juventus alle grandi manovre per un profondo rinnovamento di organico. A stretto giro di posta, oltre ai saluti a Giorgio Chiellini e Paulo Dybala , sono arrivati anche quelli a Federico Bernardeschi ed Alvaro Morata . Tra i volti del cambiamento (per modo di dire, visti i trascorsi) c'è quello di Paul Pogba, sempre più vicino al ritorno alla corte di Massimiliano Allegri .

"Pogba: prima della Juve, l'accordo prima trovato e poi rifiutato col Manchester City"

Tuttavia, dal Regno Unito, il Times riporta di un retroscena clamoroso per il giocatore in scadenza col Manchester United: il "Polpo", infatti, avrebbe fatto marcia indietro dopo aver raggiunto l'accordo col City, che sarebbe stato disposto ad accontentare tutte le sue richieste. Due settimane fa, il ripensamento del 29enne francese "spaventato - si legge proprio dal Times - dalla possibile reazione della reazione dei tifosi dei Red Devils. Pogba ha temuto che, in caso di passaggio all'Etihad, gli avrebbero reso la vita impossibile in quel di Manchester".

"Al City, Pogba temeva reazioni forti da parte dei tifosi dello United"

Anche il Psg sarebbe stato disposto ad assecondare le richieste del campione del mondo, tuttavia desideroso di tornare in un club "amico" come la Juventus (in cui ha già militato tra il 2012 e il 2016) e da un allenatore - Massimiliano Allegri, con cui è certo di avere un'intesa speciale.