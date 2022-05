Di Maria: "La Juventus? Sceglierò il meglio" VIDEO

"Prenderò la decisione migliore per me e la mia famiglia"

Incalzato da 'L’Equipe' riguardo il possibile approdo alla Juventus, il club maggiormente interessato ad assicurarsi le sue prestazioni, Di Maria non ha dato indizi, se non una risata “sospetta”, prima di rinviare ogni decisione ai prossimi giorni: "Non lo so, sono tranquillo. Prenderò la decisione migliore per me e per la mia famiglia" ha sentenziato Angel, che ha poi parlato del grande rimpianto con cui lascerà la Francia: “Rispetto la decisione del club, io sarei stato rimasto qui un’altra stagione per provare a realizzare il sogno di vincere la Champions con questa maglia. Ci siamo andati vicino, abbiamo perso una finale. Vado via con questo unico rimpianto, auguro ai ragazzi di riuscirci".