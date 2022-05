Juve, l'indizio social sul ritorno di Pogba arriva... dal barbiere

Juve, indizio social dal barbiere: "What time is it? #Pogback"

Ebbene, il centrocampista in uscita - per termine di contratto - dal Manchester United posta la domanda, accompagnando una foto in cui compare coi capelli ossigenati, praticamente bianchi: "You know what time is it" con emoji di faccia ammiccante. Dal parrucchiere arriva la risposta (poi rimossa): "#Pogback" con due cerchiolini bianconeri.

Juve, Pogba torna davvero? Anche Allegri non perde occasione per ammiccare

Insomma, se è vero il detto che dal barbiere i segreti non durano, allora presto Pogba lo si rivedrà con la maglia della Juventus. Andando più sul concreto, sono tanti i segnali mandati in relazione a questa ipotesi, a cominciare dallo stesso Massimiliano Allegri, che non perde occasione per sviare "artatamente" dall'argomento ponendo l'attenzione sul basket, tra le passioni collaterali che condivide col centrocampista francese.