"Atletico-Juve, Morata in sospeso e amichevole in estate"

MADRID (SPAGNA) - A breve un confronto sul mercato, più avanti sul campo dove Juventus e Atletico Madrid "si sfideranno in amichevole la prossima estate". A rivelarlo è 'As', che anticipa come la squadra di Diego Simeone "il 30 luglio sarà a Oslo per affrontare il Manchester United " e poi che "c'è anche la Juve sulla tabella di marcia" dei 'colchoneros', aggiungendo che "sarà Tel Aviv a ospitare una partita con tanti precedenti".

Morata in stand-by

II quotidiano madrileno non indica una data precisa ma sottolinea che nel frattempo "è in sospeso la questione Alvaro Morata". I bianconeri vorrebbero tenerlo nella rosa di Massimiliano Allegri, ma l'offerta per esercitare il diritto di riscatto "è lontana dai 35 milioni previsti. Tornare all'Atletico o cercare una terza destinazione - conclude così 'As' - sono così le altre opzioni per il suo futuro".