Di Maria "avvisa" la Juventus: "Voglio chiudere la carriera al Rosario Central"

Essere un uomo mercato a 34 anni è un orgoglio non per tutti. Angel Di Maria ne sa qualcosa, ma prima di scegliere la squadra in cui disputare la prossima stagione il fuoriclasse argentino in uscita dal Psg vuole godersi la Finalissima , la nuova competizione Fifa in gara secca che opporrà in campo neutro i campioni d’Europa e i campioni del Sud America.

Di Maria e le finali perse: "Tanti secondi posti ti segnano dentro"

Parole, queste ultime, che mettono in guardia la Juventus: il club bianconero vorrebbe infatti far firmare a Di Maria un contratto di due anni per fruire dei vantaggi del Decreto Crescita, mentre l’esterno preferirebbe legarsi per una sola stagione, proprio in vista della volontà di chiudere la carriera in patria. Di Maria ha poi parlato della partita contro l'Italia e tracciato un bilancio della lunga carriera in nazionale, impreziosita dal trionfo della scorsa estate in Coppa America e dall'oro ai Giochi 2008 di Pechino, con in mezzo le tante finali perse tra Coppa America e Mondiale 2014: "Avere la possibilità di vincere un altro titolo con la Nazionale è molto importante per me, ancor di più contro una squadra europea. Per noi sarà un bel test in vista del Qatar. Le finali perse? È difficile spiegare cosa si prova, arrivare tante volte secondo ti segna... Si va in vacanza con la famiglia e si prova a staccare un po', ma dentro sei morto. Per questo la scorsa estate ci siamo detti 'Che bello essere in vacanza felici...'.