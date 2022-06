Finalissima, Di Maria show contro l'Italia: "messaggio" per la Juve

Un po’ a sinistra, un po’ al centro del tridente alle spalle di Lautaro Martinez unica punta, e a volte anche a destra, nonostante quella sia rigorosamente la zona di Lionel Messi , premiato come miglior giocatore della partita. Angel Di Maria , però, non è stato da meno della Pulce, disegnando calcio e giocate d’altissima qualità nella Finalissima di Wembley.

Dopo 28 anni di diguno, dalla Coppa America ’93, l’Argentina sembra averci preso gusto a vincere: prima la Copa America vinta in Brasile in finale contro gli eterni rivali nel luglio 2021, ora la Finalissima contro l’ Italia campione d’Europa , maltrattata a Wembley anche oltre il 3-0 finale.

Finalissima, Angel Di Maria è irresistibile

Di Maria è stato impiegato dal ct Scaloni sulla sinistra del 4-2-3-1 completato da Giovani Lo Celso, ma l’esterno in procinto di lasciare il Psg è stato l’uomo ovunque, facendo letteralmente stropicciare gli occhi a tutti gli spettatori. E pure ai dirigenti della Juventus e magari allo stesso Max Allegri, che l’avranno osservato con un’attenzione speciale in vista del possibile arrivo a Torino del Fideo, capace di incantare per qualità delle giocate e anche condizione atletica, correndo per 90 minuti, prima di lasciare spazio a Nico Gonzalez e meritarsi la standing ovation di Wembley.