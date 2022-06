"Juve, Kostic si avvicina: c'è la prima offerta all'Eintracht Francoforte"

Il passaggio dallo storico trio Del Piero-Vialli-Ravanelli a Di Maria-Vlahovic-Kostic potrebbe diventare realtà alla luce delle notizie che arrivano dalla Germania, secondo le quali i bianconeri avrebbero rotto gli indugi con l’ Eintracht Francoforte presentando una proposta ufficiale per l’esterno serbo classe ’92, che andrà in scadenza nel giugno 2023 con il club fresco campione dell’Europa League nella finale di Siviglia contro i Rangers di Aaron Ramsey e non sembra intenzionato a rinnovare il contratto. Il serbo rappresenterebbe quindi l'alternativa a Ivan Perisic , che dopo essere stato tentato di dire sì alla Juve ha declinato l'offerta dei bianconeri per approdare al Tottenham di Antonio Conte.

'Bild': "La Juve ha offerto 15 milioni per Kostic"

Secondo la 'Bild' la Juve avrebbe offerto 15 milioni, cinque in meno rispetto alla richiesta di 20 avanzata dall’Eintracht. Una forbice tutt’altro che impossibile da colmare per assicurarsi un giocatore ideale per il calcio di Allegri per la sua capacità di unire qualità offensiva ad attitudini in fase di non possesso. Un esterno universale, quindi, già nel mirino dell’Inter nelle ultime sessioni di mercato e affascinato dalla possibilità di approdare nel campionato italiano. A Torino, poi, Kostic troverebbe un amico come Dusan Vlahovic, riformando la coppia che ha trascinato la Serbia al Mondiale 2022. E se dalla parte opposta ci fosse quel Di Maria che ha incantato nella Finalissima contro l’Italia il nuovo corso della Juve potrebbe iniziare con ottime premesse…