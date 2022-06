"Manchester United, quanto costa l'addio di Pogba: spunta il 'premio fedeltà'"

La lunga estate del calciomercato è appena cominciata e, senza tornei per nazionali alle viste, nessun grande club sembra avere fretta di ufficializzare gli affari. Eccezion fatta per il Manchester City che ha chiuso per Erling Haaland, i primi movimenti stanno infatti riguardando gli svincolati illustri.

Mercato 2022, sarà l'estate degli svincolati d'oro Il Psg ha di fatto "riacquistato" Kylian Mbappé, mentre stelle internazionali come Paul Pogba, Angel Di Maria e Paulo Dybala si sono limitati ad ufficializzare gli addii ai rispettivi club. Tre nomi, questi ultimi, non a caso e il cui futuro potrebbe intrecciarsi con la Juventus come minimo comune denominatore. I milioni risparmiati dal mancato rinnovo della Joya, infatti, potrebbero finire nelle tasche di Di Maria e Pogba, obiettivi illustri dell’estate dei bianconeri grazie anche al Decreto Crescita.

Manchester United e il Pogba-bis: 250 milioni tra cartellino e ingaggio Se però però la trattativa tra il Fideo free agent e la Juve è ancora aperta, per il ritorno di Pogba a Torino sembra essere solo questione di tempo. Il primo passo è stato l’addio ufficiale del francese allo United, ufficializzato dai Red Devils attraverso un comunicato, poi ci sarà da ratificare gli accordi ormai quasi definiti per lo sbarco bis del Polpo alla Juve dopo sei anni. Nell’attesa, a proposito di cifre dall’Inghilterra arrivano quelle, anche a sorpresa, del distacco tra lo United e Paul. Oltre a stroncare la politica della società per il 'Pogback', costato 250 milioni tra cartellino, ingaggio e premi vari, che hanno portato solo un’Europa League e una Coppa di Lega, il 'Daily Mail' ha infatti dato notizia anche dell’esistenza di una sorta di 'premio fedeltà', che renderà ancora più “dolce” la seconda partenza di Paul dall’Inghilterra.