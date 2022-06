“Pogba, strada spianata verso la Juve: il Real Madrid nega l’interesse”

"Il Real Madrid nega di aver fatto offerte per Paul Pogba . L'unico reale obiettivo per la metà campo dei Blancos resta Aurélien Tchouaméni ". A confermarlo, dalla spagna, è il quotidiano 'Marca'.

"Nessuna offerta del Real Madrid per Pogba"

Come ogni estate, da ormai cinque anni, il nome del "Polpo" viene accostato a quello delle Merengues, ma dal quartier generale del club campione di Spagna ed Europa, filtrano secche smentite: la formazione allenata da Carlo Ancelotti è interamente concentrata a portare al "Santiago Bernabéu" il centrocampista franco-camerunense classe 2000 in forza al Monaco. Che garantirebbe, anche per questioni anagrafiche, maggiore continuità di progetto. Pogba che, anche in base a questa smentita, appare sempre più vicino al suo ritorno alla Juventus.

Pogba sempre più vicino alla Juve? "Il Real Madrid pensa solo a Tchouaméni"

"Pogba faceva parte della visione di Zinédin Zidane, ma sotto l'egida di Ancelotti è cambiato tutto e Pogba-Real Madrid non è altro che una speculazione di mercato", garantisce proprio Marca. Parlando di Tchouaméni (appetito tuttavia anche dal PSG), con la maglia del Monaco, nell'ultima stagione in Ligue 1, collezionate 46 presenze in tutte le competizioni con 4 gol in attivo, 3 in Ligue 1 e una in Coppa di Francia. Tre gli assist vincenti complessivi.