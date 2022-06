Daily Star: "Balotelli, Pogba e Sanchez tra i peggiori affari di sempre in Premier"

L’addio di Paul Pogba al Manchester United , già certo dopo il comunicato attraverso il quale il club inglese ha anticipato il mancato rinnovo del centrocampista francese alla scadenza del contratto fissata per il prossimo 30 giugno, ha scatenato la stampa d’oltremanica, che non ha risparmiato critiche anche feroci ai Red Devils per un’operazione che si è trasformata in un bagno di sangue economico e che si concluderà senza che la società incassi un solo euro dal nuovo addio del Polpo dopo quello del 2012.

Alexis Sanchez e la disastrosa esperienza al Manchester United

Tanta Italia anche nelle prime posizioni, dove oltre allo stesso Pogba, terzo “in nome” degli 89 milioni di sterline pagate dal Manchester nel 2016 per strapparlo alla Juve, ma che in sei anni a Old Trafford ha vinto solo un’Europa League e un Community Shield, dovendo saltare tante partite per infortunio, troviamo il passaggio di Mario Balotelli al Liverpool nel per 16 mi,ioni id sterline, quello di Adrian Mutu al Chelsea nel 2003 e anche Alexis Sanchez. Il cileno occupa addirittura la seconda posizione, alle spalle del solo, mitico Ali Dia, il misterioso "finto amico" di Weah, senegalese transitato per il Southampton nel 1996 con cui giocò solo 20 minuti, per il disastroso anno e mezzo trascorso al Manchester United, che nel gennaio 2018 lo prelevò dall’Arsenal in cambio di Henrikh Mkhitaryan. A Old Trafford però l’ex udinese fallì completamente tanto da venire indicato dall’allora tecnico José Mourinho come una delle cause dei mancati risultati ottenuti dalla squadra. In classifica anche Danny Drinkwater (Chelsea 2017, 5°) e Andy Carroll (Liverpool 2011, 7°).