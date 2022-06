"Chelsea, De Ligt seconda scelta per la difesa"

Le recenti dichiarazioni di Matthijs De Ligt , che ha preso tempo sul rinnovo del contratto con la Juventus, hanno fatto scattare l’allarme in casa bianconera riguardo il futuro di uno dei giocatori identificati tra i pilastri del nuovo ciclo, che nei piani di società e allenatore dovrà riportare la Juve in lotta per lo scudetto già dalla prossima stagione.

L’ ex capitano dell’Ajax è comunque sotto contratto con i bianconeri fino al 2024 ed ha parzialmente corretto il tiro nelle ore successive, dichiarando di “voler continuare a crescere e di ritenere che, almeno al momento, la Juve sia il posto migliore per farlo”, fatto sta che l’inquietudine resta anche perché dall’estero gli interessamenti non mancano.

"Chelsea, Koundé e De Ligt prime scelte per la difesa"

Sulle tracce di De Ligt è infatti segnalato il Barcellona, ma soprattutto alcuni top club della Premier League come il Chelsea. Secondo quanto riportato da 'talkSport', in particolare, i Blues, freschi di passaggio di proprietà da Roman Abramovich a Todd Boehly, sarebbero pronti a comporre una nuova coppia di centrali di difesa in sostituzione di Anthony Rüdiger e Andreas Christensen, approdati a parametro zero rispettivamente al Real Madrid e al Barcellona: De Ligt sarebbe uno degli obiettivi identificati, anche se la prima scelta in assoluto sarebbe Jules Koundé, francese del Siviglia. Da non trascurare inoltre il possibile interessamento del Manchester United di Erik Ten Hag, mentore di De Ligt ai tempi dell’Ajax.

Juve, la trattativa per il rinnovo di De Ligt non può aspettare

La dirigenza bianconera non sembra prendere in considerazione l’ipotesi di cedere De Ligt nella finestra di mercato che sta per aprirsi, confortata anche dalla volontà del giocatore che potrebbe decidere di non cambiare aria in vista della stagione che condurrà al Mondiale in Qatar, dove l’Olanda di Louis Van Gaal sarà tra le nazionali più attese, ma proprio in questa ottica i dialoghi per il rinnovo dovranno essere accelerati, per evitare di arrivare senza un accordo a 12 mesi dalla scadenza.