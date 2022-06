Cuadrado rompe il silenzio: "Mai rifiutato offerte dalla Juve perché non sono mai arrivate"

Che la questione relativa al futuro di Juan Cuadrado non si sarebbe risolta con il "semplice" rinnovo automatico di 12 mesi del contratto del colombiano lo si era capito fin da subito, ma ora che, dopo aver deciso di lasciar partire a parametro zero Paulo Dybala e Federico Bernardeschi, la Juventus ha iniziato la programmazione della prossima stagione in chiave mercato , il problema è tornato d'attualità a causa del presunto muro contro muro tra le parti sul tema della spalmatura dell'ingaggio su un contratto più lungo.

Cuadrado tende la mano alla Juve: "Grande rispetto per compagni e club"

Dopo che nelle ultime ore erano circolate voci riguardanti il presunto rifiuto dell'esterno e dei suoi rappresentanti alla proposta della Juve, lo stesso Cuadrado ha preso posizione sul proprio profilo Twitter, svelando di non aver ricevuto alcuna offerta in tal senso: "Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perché‘ mai c’è stata nessuna trattativa. Ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni" le parole del colombiano.

Juan Cuadrado e i dubbi sul futuro

Attraverso questo semplice Tweet, quindi, il giocatore, alla Juventus dal 2015, sembra mandare un messaggio più alla stampa e alle ricostruzioni delle ultime ore piuttosto che al club, smentendo le ricostruzioni e ammettendo tra le righe di essere pronto a sedersi al tavolo della trattativa per ascoltare le proposte del club e apporre la propria firma su quello che, a 34 anni compiuti, potrebbe essere l'ultimo contratto importante della carriera del giocatore, che nei mesi scorsi ha incassato la delusione della mancata qualificazione della Colombia al Mondiale in Qatar.