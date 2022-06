Sorpresa Juve: spunta anche Asensio nella lista di Allegri

La situazione

È forte, molto forte. Questo è quanto emerge dalle relazioni dello scouting, soprattutto dai racconti diretti di chi lo conosce bene e l'ha visto crescere. Ucraino, classe 2001, esterno d'attacco, destro di piede che ama partire da sinistra, ha appena esordito con la maglia della sua Nazionale in occasione delle due sfide playoff per il Mondiale in Qatar che poi hanno sorriso al Galles. È giovane, è di talento. Ma è pronto? Su questo si ragiona in casa Juve, dove il suo profilo sta diventando di grande attualità, forse indipendentemente dalla fine della telenovela Di Maria. Sempre in un momento particolarmente delicato come quello che sta attraversando lo Shakhtar e tutto il movimento calcistico ucraino, ovviamente: l'affare Marcos Antonio della Lazio però dimostra come sia arrivato il tempo delle decisioni per tanti giocatori, orientati a lasciare lo Shakhtar a condizioni quantomeno vantaggiose per i club acquirenti. Nel caso di Mudryk il prezzo giusto potrebbe avvicinarsi ai 10 milioni di euro.

Anche David Neres sul taccuino della Juve

Oltre al talento ucraino, anche il brasiliano David Neres è sul taccuino degli uomini mercato bianconeri. L'ex Ajax è arrivato allo Shakhtar solo lo scorso gennaio, quando si era presentata la possibilità di completare la stagione in altri club proprio la Juve aveva pensato anche a Neres per poi lasciare cadere l'idea. Strada facendo è stato il Benfica ad avvicinarsi a passi spediti verso di lui, in questi giorni la Juve sta provando a capire eventuali margini di inserimento e i costi dell'operazione, con ogni probabilità più alti di quelli necessari per arrivare a Mudryk. Lui sì, però, come alternativa a Di Maria anche per caratteristiche: mancino che ama partire da destra, anche se quando affrontò la Juve con l'Ajax si era imposto come scheggia impazzita sulla fascia sinistra.

Le alternative: da Kostic ad Asensio

In ordine sparso poi proseguono i contatti per altri giocatori. Come Filip Kostic, serbo di trent'anni dell'Eintracht Francoforte che da tempo strizza l'occhio al campionato italiano, il suo agente Alessandro Lucci ne ha parlato anche con la Juve ma resta forte il forcing del club tedesco per rinnovargli il contratto in scadenza tra un anno.

Molto più suggestiva la voce rimbalzata dai media spagnoli che vorrebbero anche Marco Asensio nel mirino bianconero, pure l'asso spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023 e attende segnali chiari dal Real Madrid: «Penso che ci siano tre possibilità, che rinnovi con il Real Madrid, che me ne vada subito, ma anche di restare un'altra stagione rispettando il contratto per poi andare altrove», le parole di Asensio rilasciate in questi giorni.