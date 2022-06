"Gündogan può lasciare il Manchester City: Juve e Barcellona interessate"

Se tanto in attacco, dopo aver anticipato a gennaio il grande esborso per Dusan Vlahovic, quanto in difesa, dove l’addio di Chiellini sarà gestito attraverso i giocatori già in rosa, la Juventus non dovrebbe realizzare grandi investimenti sul mercato, i tifosi si aspettano mosse importanti a centrocampo, dove il club potrebbe decidersi di non fermarsi al probabile ritorno di Paul Pogba.

"Gündogan, tensione con Guardiola: la Juve ci pensa" Secondo quanto riporta la 'Bild', infatti, i bianconeri avrebbero sondato il terreno per Ilkay Gündogan, colonna della nazionale tedesca e del Manchester City, il cui contratto con i campioni d’Inghilterra scadrà nel giugno 2023. In forza agli 'Sky Blues' da sei anni, il giocatore classe 1990 sarebbe pronto a guardarsi attorno dopo che nella parte finale dell’ultima stagione sarebbe emerso qualche screzio con Pep Guardiola.

Gündogan e l'amarezza per le esclusioni nelle semifinali di Champions Pur essendo stato nominato vice capitano della squadra dallo stesso tecnico catalano, infatti, Gündogan non avrebbe gradito qualche esclusione di troppo dalla formazione titolare nelle ultime battute dell’annata, tanto in Premier League quanto in Champions League, in particolare nella doppia sfida di semifinale contro il Real Madrid, vissuta da Gündogan in panchina all’andata e subentrando solo nella ripresa nella partita di ritorno: "Sono rimasto un po' deluso per non aver giocato dall'inizio nelle due partite di semifinale anche perché non credo di ave fatto nulla di sbagliato nelle partite precedenti che ho giocato" ha dichiarato il tedesco di origini turche nelle scorse settimane a 'Sport Bild'.