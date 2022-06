"Juve prossima squadra": il sorriso di Kostic è un indizio?

'Mai confidare i segreti al proprio barbiere', diceva un vecchio detto. Un consiglio che, evidentemente, l'esterno dell' Eintracht Francoforte Filip Kostic , grande obiettivo della Vecchia Signora di Massimiliano Allegri , è riuscito a seguire solo in parte. Il serbo, bardato di mantella per barba e capelli, non dice nulla ma, a una precisa domanda, si lascia sfuggire una reazione che può essere interpretata come un vero e proprio indizio.

Juve, la risata di Kostic dal barbiere è sorniona: indizio social?

Il suo barbiere pubblica il video su Tik Tok. Fuori campo si sente una voce domandargli: "Prossima squadra?" e, un'altra ancora, rispondere "Juventus". L'espressione di Kostic, allora, si fa eloquente: un bel sorriso che nasconde, evidentemente, le evoluzioni positive della trattativa coi bianconeri.

Juve, in arrivo Kostic: uomo chiave del trionfo europeo dell'Eintracht Francoforte

Nella stagione appena andata in archivio, Kostic - classe 1992 - ha sollevato al cielo del "Sanchez-Pizjuan" di Siviglia un'Europa League, collezionando - col team tedesco - 31 presenze, 4 gol e ben 9 assist in Bundesliga (chiusa all'undicesimo posto), tre reti in altrettante apparizioni in DFB Pokal (la Coppa di Germania) e, su 12 gettoni, 3 gol e sei assist vincenti in Europa League, in cui è stato indiscutibilmente l'uomo chiave.