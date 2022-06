Juve, Kostic tra i migliori assistman europei: che numeri!

Miglior giocatore della scorsa edizione dell'Europa League, miglior crossatore dell’ultimo quadriennio della Bundesliga. Basterebbero anche solo questi dati per certificare la forza di Filip Kostic, l'esterno serbo dell'Eintracht Francoforte finito nel mirino della Juve. Il 29enne di Kragujevac, oltre ad avere un fisico imponente (184 cm per 82 kg), è dotato di un mancino eccezionale, capace di telecomandare la palla sui piedi o sulla testa dei propri compagni. Kostic, che nella sua esperienza al club tedesco ha messo fin qui a segno 33 reti in 169 partite, predilige dunque l'assist, skills che lo proietta tra i migliori passatori d'Europa.