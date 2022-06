Juve-Molina, via libera: l'Atletico si sfila

TORINO - Avanti tutta per Molina. La Juve ha scelto la nuova freccia per la fascia destra, l’erede naturale di Juan Cuadrado: l’identikit risponde appunto all’esterno argentino classe ’98, rivelazione dell’Udinese e punto fermo della Seleccion, con cui nel 2021 ha vinto al Coppa America. Il ragazzo ha vissuto una stagione da protagonista, rivelando anche doti di goleador non indifferenti - 8 reti in tutto, 7 in campionato (nessun difensore ha fatto meglio nei cinque principali campionati europei) e una in coppa Italia - che lasciano intendere una spiccata propensione ad attaccare e ad accompagnare la manovra. Anche dal punto di vista tattico, la sua evoluzione è interessante perché Molina è in grado di fare il terzino in una difesa a quattro, posizione occupata ai tempi del Boca Juniors (da dove è arrivato nel settembre 2020 a parametro zero) e in cui viene utilizzato tuttora in Nazionale dal Ct Scaloni, e anche da esterno di un centrocampo a cinque, il ruolo in cui si è disimpegnato nell’Udinese. La Juve lo segue da tempo e l’ha visionato di recente con il direttore dell’area tecnica, Federico Cherubini, a Londra durante la Finalissima tra Italia e Argentina, in cui è stato tra i migliori in campo. E’ stata semplicemente una conferma delle qualità di Nahuel, anche perché i contatti con l’Udinese sono in corso da tempo.