“Barcellona, Di Maria vera alternativa a Raphinha”

Il Barcellona sta seriamente considerando di prendere Angel Di Maria , 34 anni, argentino che interessa molto da vicino anche la Juve . La situazione economica non brillante costringe i catalani ad abbassare le aspettative per alcuni acquisti. In più, scrive Sport, in casa blaugrana si è venuta a creare una situazione alquanto bizzarra.

“Barça: Dembelè e Raphinha. Anzi no, Di Maria”

Il Barcellona si è fidato fino all'ultimo momento che il francese Dembelé rinnovasse il contratto, sondando però nel frattempo la disponibilità del brasiliano Raphinha, del Leeds. La squadra inglese, fino all'ultimo, è stata a rischio retrocessione; in questo caso, Raphinha sarebbe potuto partire per 25 milioni di euro, come da clausola. Il Leeds si è poi salvato e ora non accetta offerte al di sotto dei 50 milioni per il sudamericano. Cosa che complica enormemente la possibilità che il Barcellona possa prenderlo.

La priorità dei catalani è l'ingaggio di Lewandowski, il grosso investimento di 40 milioni è dunque destinato all'attaccante del Bayern Monaco. Il Barcellona pensa che Dembelé a breve firmi per il Chelsea e che non ci siano soldi per arrivare a Raphinha. Ecco, dunque, la possibilità Di Maria, firma low cost essendo a parametro zero, ma di qualità nello stesso tempo. L'argentino fa ancora la differenza, ha un fisico magro che lo fa essere ancora all'altezza dei migliori nonostante l'età.

In questa stagione, nel Paris Saint Germain, gradatamente Di Maria non è stato più titolare. Con l'Argentina, però, ha dimostrato di essere ancora vivo, con prestazioni spettacolari. Ecco perché il Barcellona ci sta pensando seriamente. Con tanti saluti alla Juve.