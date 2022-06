Bologna, Sartori: “Si riparte da Arnautovic, poi non si sa mai”

Il Bologna riparte da Arnautovic ? Sì, no, forse. A parole, l'attaccante è un punto fermo della squadra emiliana, ma il mercato è lungo e se dovesse arrivare un'offerta buona, anche il bomber austriaco potrebbe partire. Su di lui c'è la Juve che l'avrebbe individuato come il sostituto ideale di Dusan Vlahovic oppure in coppia con l'ex fiorentino. Giovanni Sartori , il nuovo responsabile dell'area tecnica del Bologna, ha quindi cercato di fare chiarezza.

Sartori: “Arnautovic intoccabile per me e Mihajlovic”

Sartori inizia blindando l'attaccante: “Arnautovic? Non è intoccabile solo nel Bologna di Sartori ma anche di Mihajlovic". Ammette, Sartori, che però le vie del mercato sono infinite: “Non è sul mercato, poi nella vita non si può mai dire mai. Si riparte da Arnautovic". E poi ancora: “Arnautovic è incedibile per me e per tutti quanti, è un giocatore singolo troppo importante, sarebbe oggi inaccettabile una sua cessione".

Se una grande dovesse bussare alla porta del Bologna, con un'offerta congrua, tutto cambierebbe ovviamente. Ma questa offerta deve arrivare presto perché i rossoblù sarebbero costretti poi a modificare tutto il mercato se ci fosse la cessione dell'austriaco.